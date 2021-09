Disinformazione | è online la petizione per combattere il fenomeno

(Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Roma, 28 settembre 2021 – Continua l'impegno contro le fake news e la cattiva informazione anche dopo la conclusione della conferenza “Effetti della, dai conflitti alla quotidianità”, organizzata dall'Università Internazionale per la Pace di Roma lo scorso 15 settembre 2021. Il documento programmatico cardine della manifestazione, diventato un vero e proprio manifesto, è stato reso disponibile in questi giorni all'interno degli atti della conferenza ( Il convegno ha affrontato la portata e i principali effetti di questosu particolari settori e aree della conoscenza: storia, media, scienza, medicina e politica. L'intervento di Pasquale Marchione, Dirigente AIFA Agenzia Italiana del Farmaco, ha spiegato l'inedita importanza del tema: “Oggi viviamo lo scontro tra ciò che è informazione e ...

Advertising

binz61 : RT @DavidPuente: Quante sono le vittime della disinformazione? - Ducabiancon : RT @DavidPuente: Quante sono le vittime della disinformazione? - apsassano : RT @DavidPuente: Quante sono le vittime della disinformazione? - maxbosetti : RT @DavidPuente: Quante sono le vittime della disinformazione? - scunzajocu : RT @DavidPuente: Quante sono le vittime della disinformazione? -

Ultime Notizie dalla rete : Disinformazione online

SaluteBuongiorno

Entrambi si sono visti sospendere il profilo Twitter per grave. Wolf diffondeva ai suoi oltre 140mila follower messaggi contro i vaccini; Atlas invece si distinse per la sua ...Dalladipende tutto, ormai non c'è più differenza tra il grande giornalista con la notizia certificata rispetto a un'altra scritta e commentata da chissà chi..'. La...(Adnkronos) - Roma, 28 settembre 2021 – Continua l'impegno contro le fake news e la cattiva informazione anche dopo la conclusione della conferenza “Effetti della disinformazione, dai conflitti alla q ...Se poi abbiamo deciso di far ritornare la poliomielite, beh, più che mettere in guardia le famiglie non possiamo fare. 'Siamo veramente alla stregoneria dei tempi del medioevo, le cose più stupide sco ...