Discoteche, dal Cts un nuovo stop alle riaperture. Gelo con il ministro Giorgetti (Di martedì 28 settembre 2021) Per ultime le Discoteche. Il leitmotiv riproposto già per tutta la primavera e l?estate 2021, rischia di riecheggiare nella Penisola anche per l?intero autunno. Nonostante la forte... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 28 settembre 2021) Per ultime le. Il leitmotiv riproposto già per tutta la primavera e l?estate 2021, rischia di riecheggiare nella Penisola anche per l?intero autunno. Nonostante la forte...

Advertising

ilmessaggeroit : Discoteche, dal Cts un nuovo stop alle riaperture. Gelo con il ministro Giorgetti - emiliapost_ : .@sbonaccini è soddisfatto che si passi dal 50% all'80% della capienza per #teatri e #cinema, ma non capisce perché… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: Via libera arrivato dal #Cts: cinema, teatri e stadi si riempiono un po' di più. Musei e arene al 100%. Rimangono aperti i… - RassegnaZampa : #Dpcm Stadi al 75%, cinema e teatri all'80%, pressing per le discoteche: dal Cts le nuove capienze per il pubblico - rassegnally : Via libera arrivato dal #Cts: cinema, teatri e stadi si riempiono un po' di più. Musei e arene al 100%. Rimangono a… -