Diretta Shakhtar Donetsk-Inter 0-0 Fine primo tempo | traversa di Barella ma la partita non si sblocca

Advertising

zazoomblog : Diretta Shakhtar Donetsk-Inter 0-0. Barella dalla distanza colpisce la traversa - #Diretta #Shakhtar #Donetsk-Inte… - Corriere : Shakhtar-Inter: Dimarco titolare nella sfida a De Zerbi Diretta 0-0 - LeoganeMickael : RT @Corriere: Shakhtar-Inter: Dimarco titolare nella sfida a De Zerbi Diretta 0-0 - izmnok : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Shakhtar Donetsk-Inter 0-0 in diretta su - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Shakhtar Donetsk-Inter 0-0 in diretta su -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Shakhtar

SEGUI LADIDONETSK - INTER PRIMO TEMPO 34' Dzeko su sviluppo di calcio d'angolo spedisce alto a pochi passi dal portiere avversario 30' Pedrinho tenta dalla distanza, ma il suo tiro ...Simone Inzaghi Dove vederla in tv estreaming La gara delle 18:45 dello stadio Olimpico di Donetsk trae Inter sarà visibile intv su Sky Sport Uno e Sky Sport ai canali 201 ...SEGUI LA DIRETTA DI SHAKHTAR DONETSK-INTER PRIMO TEMPO 42' Dodo scappa via sulla fascia destra, ma Skriniar è posizionato alla perfezione nel cuore dell'area di rigore e riesce a chiudere il cross del ...KIEV, UKRAINE - SEPTEMBER 28: Edin Dzeko of FC Internazionale in action during the UEFA Champions League group D match between Shakhtar Donetsk and Inter at Metalist Stadium on Se ...