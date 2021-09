Diretta Shakhtar Donetsk-Inter 0-0. Correa vicino al vantaggio (Di martedì 28 settembre 2021) Sono le due frustrate della prima giornata di Champions League nel Gruppo D, Shakhtar e Inter, che nei rispettivi esordi hanno perso e lasciato già punti importanti in... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 28 settembre 2021) Sono le due frustrate della prima giornata di Champions League nel Gruppo D,, che nei rispettivi esordi hanno perso e lasciato già punti importanti in...

Advertising

junews24com : Risultati Champions League LIVE: Inter in campo contro lo Shakhtar - - zazoomblog : Diretta Shakhtar Donetsk-Inter 0-0. Doppio cambio per Inzaghi fuori Dzeko - #Diretta #Shakhtar #Donetsk-Inter - internewsit : LIVE - Shakhtar Donetsk-Inter 0-0: tutti in campo per il secondo tempo - - zazoomblog : Diretta Shakhtar Donetsk-Inter 0-0. Barella dalla distanza colpisce la traversa - #Diretta #Shakhtar #Donetsk-Inte… - Corriere : Shakhtar-Inter: Dimarco titolare nella sfida a De Zerbi Diretta 0-0 -