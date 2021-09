Dieselgate Volkswagen - Nuovi patteggiamenti negli Usa | accordi con New Hampshire e Montana

(Di martedì 28 settembre 2021)Usa, il gruppoha raggiuntoper risolvere due delle controversie legali legate al: nello specifico, il gruppo tedesco ha accettato di pagare 1,5 milioni di dollari (1,28 milioni di euro al cambio attuale) per chiudere le cause avviate da due Stati. I termini degli. In particolare, il costruttore di Wolfsburg si è impegnato a pagare una sanzione di 1,15 milioni di dollari al Newe a realizzare entro il 2024 una nuova stazione per la ricarica rapida di veicoli elettrici. Inoltre, ha concordato il pagamento di 357.280 dollari al: i dueprevedono il pagamento di 280 dollari di "sanzione" per ognuno dei circa 5.550 veicoli interessati. Con il patteggiamento, i ...

ALTRI GUAI - Gli strascichi del sembrano continuare dopo sei anni esatti dall'esplosione ... "defeat device" usato durante i cicli di omologazione (per il quale la ha perso in ... Il tribunale supremo dell'Unione Europea è sempre più vicino alla condanna di e Porsche per i cosiddetti dispositivi di manipolazione, utilizzati per ingannare i test ... scandalo. ... Il gruppo tedesco pagherà 1,5 milioni di dollari per chiudere alcune delle controversie legali sullo scandalo emissioni ...