Di Berardino | Regione Lazio ha puntato su beni culturali

Roma – Alla giornata di archeologia pubblica presso il porto santuario di Pyrgi, a Santa Severa, ha partecipato anche l'assessore della Regione Lazio a Scuola e Formazione, Claudio Di Berardino, che ha voluto sottolineare come "questi scavi sono un grande progetto di sviluppo e raccontano una grande forza di questa Regione." "Da nord a sud del nostro territorio abbiamo una delle più grandi concentrazione di beni artistici e archeologici che esista in tutta la Terra, ma questo patrimonio è inerte se lo lasciamo a se stesso. Siamo una superpotenza dei beni culturali, ma con una occupabilità al di sotto della media europea nel settore culturale e questo è un paradosso". Nel Lazio "abbiamo fra le migliori scuole archeologiche del mondo, tra cui la facoltà ...

