Dg Udinese: «75% negli stadi ok. Ma auspichiamo il 100%» (Di martedì 28 settembre 2021) Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha commentato la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di riaprire gli stadi al 75% della capienza Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha commentato la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di riaprire gli stadi al 75% della capienza. Le sue dichiarazioni al canale ufficiale bianconero. «Si tratta di un ottima notizia mentre tutti quanti stiamo percorrendo una strada verso un auspicabile e rapido ritorno alla normalità. Passare dal 50 al 75 % è molto positivo per noi. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato l’approvazione, ora attendiamo i decreti attuativi ma ci auguriamo che quanto prima si possa arrivare al 100% della capienza, dando, così, possibilità a tutti i club di Serie A A di poter riempire gli stadi. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Collavino, direttore generale dell’, ha commentato la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di riaprire glial 75% della capienza Franco Collavino, direttore generale dell’, ha commentato la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di riaprire glial 75% della capienza. Le sue dichiarazioni al canale ufficiale bianconero. «Si tratta di un ottima notizia mentre tutti quanti stiamo percorrendo una strada verso un auspicabile e rapido ritorno alla normalità. Passare dal 50 al 75 % è molto positivo per noi. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato l’approvazione, ora attendiamo i decreti attuativi ma ci auguriamo che quanto prima si possa arrivare aldella capienza, dando, così, possibilità a tutti i club di Serie A A di poter riempire gli. ...

Advertising

romanewseu : 75' - Ancora pericolosa l'Udinese con Beto di testa ma il suo tiro ha poca forza e finisce docile sul fondo… - DerVictory : Serie A Sampdoria v Napoli -1 AH @ 2.75 (5U) Torino v Lazio (2) @ 2.22 (5U) Roma -1.5 AH @ 2.42 v Udinese (5U) - betflixgr : Torino-Lazio: GG & Under 5,5 (1,75) Roma-Udinese: 1 & Over 1,5 (1,75) #betflix #betflixgr #free #bet #betting… - Giusepp84623364 : Siamo durati 75 minuti e se non hai chi la butta dentro fai fatica contro chiunque. Udinese Juventus 0-2 / 2-2 Napo… -