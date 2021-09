Descalzi a Tripoli Così Eni assiste la transizione in Libia

Leggi su formiche

(Di martedì 28 settembre 2021) L’amministratore delegato di Eni, Claudio, ha incontrato oggi ail primo ministro del Governo di Unità Nazionale della, Abdulhamid Dbeibah. Al meeting era presente anche il presidente della petrolifera NOC, Mustafa Sanalla, con cui la società italiana ha attive importanti joint venture. Si è parlato soprattutto di come il Cane a Sei Zampe prevede di rilanciare gli investimenti nel Paese, anche attraverso il sostegno al settore sanitario libico e all’accesso all’energia (rinnovabili, gas per il mercato domestico e produzione di energia elettrica). Non è la prima volta che il top manager italiano incontra il businessman/politico libico (già il 21 marzo). Eni ha confermato “il pieno impegno”, spiega una nota della società, “nelle attività e nei progetti operativi nel Paese, puntando sul gas naturale per soddisfare ...