Denise Pipitone | la rivelazione clamorosa su Anna Corona | “A picciridda morse”

Advertising

FrancaPippa : assomiglia all’interprete della storia di Denise Pipitone #viteallimite - LiveSicilia : “Ho visto Denise Pipitone che piangeva”, ma era una bufala - billjejeanx : Il caso di Denise pipitone si richiuderà in altra volta, non è giusto. - GuglielmaAV : @DanielaNocenti1 @Angela29006064 Nessuno sinora ha smentito quanto riportato qui - marcellotrenord : Scomparsa Denise Pipitone la testimone chiave della procura -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Livesicilia.it

PIERA MAGGIO DIFFIDA QUARTO GRADO/, "Hanno il dente avvelenato..."Stavolta ci avevano creduto in tanti. Perché mai, si chiedevano, una coppia di turisti avrebbe dovuto inventarsi di conoscere notizie sulla scomparsa di? Già, perché. I pubblici ministeri di Marsala sono certi, dati alla mano, che ci si trovi dinnanzi a una bufala, una delle tante che si sono moltiplicate in questi diciassette anni di ...Come si è arrivati alla richiesta di archiviazione della Procura di Marsala nei confronti della mamma di Jessica Pulizzi ...Il capitolo su una coppia di turisti viene sviscerato nella richiesta di archiviazione avanzata dai pm di Marsala ...