Dean Berta Vinales morto, la fidanzata Rebecca Ortolà: “Perché la vita ti toglie ciò che ami? Ti prometto che ci vedremo presto” (Di martedì 28 settembre 2021) “Perché? Perché la vita è così e ti porta via le persone che ami di più in questo mondo?”. È una domanda senza risposta quella che si pone Rebecca Ortolà in uno straziante post su Instagram: la ragazza è la fidanzata di Dean Berta Viñales, il pilota cugino di Maverick Vinales morto a 15 anni sabato 25 settembre durante la gara di Supersport 300 a Jerez. La giovane ha affidato il suo dolore ai social, pubblicando una serie di foto e video che li ritraggono insieme, felici e sorridenti, accompagnata da un’accorata lettera d’amore per il fidanzato rimasto vittima dell’ennesimo, tragico, incidente in pista, mentre era in sella alla sua moto. “Non ho la forza né le parole per esprimere il mio dolore in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “laè così e ti porta via le persone chedi più in questo mondo?”. È una domanda senza risposta quella che si ponein uno straziante post su Instagram: la ragazza è ladiViñales, il pilota cugino di Mavericka 15 anni sabato 25 settembre durante la gara di Supersport 300 a Jerez. La giovane ha affidato il suo dolore ai social, pubblicando una serie di foto e video che li ritraggono insieme, felici e sorridenti, accompagnata da un’accorata lettera d’amore per il fidanzato rimasto vittima dell’ennesimo, tragico, incidente in pista, mentre era in sella alla sua moto. “Non ho la forza né le parole per esprimere il mio dolore in ...

SkySportMotoGP : É morto Dean Berta Vinales, pilota SSP300 Il cugino di Maverick Vinales aveva solo 15 anni - fanpage : Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta, aveva solo 15 anni. Ciao, campione - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA INCIDENTE A DEAN BERTA VINALES IN SUPERSPORT 300 IL GIOVANE PILOTA IN OSPEDALE, ANNULLATA RACE 1 SUPERBIKE - FQMagazineit : Dean Berta Vinales morto, la fidanzata Rebecca Ortolà: “Perché la vita ti toglie ciò che ami? Ti prometto che ci ve… - viverefano : Moto: il tragico incidente dell'amico Dean Berta Viñales oscura i risultati di Marco Gaggi nel weekend mondiale di… -