Dayane Mello “costretta” a restare a La Fazenda anche dopo il presunto stupro | “Chi la obbliga?” Macabro retroscena FOTO

(Di martedì 28 settembre 2021) In queste ore sul web non si sta facendo altro che parlare deldi cui sarebbe stata vittimaa La. Il concorrente Nego, che più volte è stato accusato di averla molestata, pare sia arrivato addirittura a violentarla. La giovane, infatti, durante una chiacchierata con alcune coinquiline ha svelato dei L'articolo proviene da KontroKultura.

Corriere : Mello molestata durante il reality «La Fazenda»: squalificato Nego Do Borel - fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - dayane_lov19 : RT @Loveisl93728166: Dayane mello ?? Ballando con le stelle?? - tuta_in : RT @Loveisl93728166: Dayane mello ?? Ballando con le stelle?? - Madligs : RT @Loveisl93728166: Dayane mello ?? Ballando con le stelle?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Durante le riprese del reality La Fazenda la modella brasiliana ha subito le sgradevoli attenzioni di Nego Do Borel. La sgradevole situazione subita dadurante le riprese de La Fazenda passata nelle mani della ...Numerosi infatti sono i flirt attribuiti a Gianmaria Antinolfi , il chiacchierato imprenditore napoletano che vanta una fugace relazione con Belen Rodriguez e. Anche se la storia che ...Scontro durissimo tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nello studio del Grande Fratello Vip 6. Durante la puntata del 27 settembre, in onda in prima serata su Canale 5, le due nuove opinioniste scelte ...APERTA UN'INDAGINE SUL SOSPETTO STUPRO La polizia indaga su quanto successo a Dayane Mello nel reality A Fazenda: ecco tutte le novità ...