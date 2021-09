Dal Pnrr 153 milioni per 27 nuovi treni. C’è anche la ferrovia Roma-Viterbo (Di martedì 28 settembre 2021) Dal fondo complementare al Pnrr arriva arriva un importante stanziamento per la linea Roma – Civita Castellana – Viterbo: il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha firmato il decreto che ripartisce i contributi per il potenziamento delle ferrovie regionali: in totale 1,55 miliardi di euro. Alla Regione Lazio andranno 153 milioni per l’acquisto di materiale rotabile della Roma-Lido e della Roma Nord, linee in questi ultimi anni oggetto di diversi disservizi e proteste. Si parla di 27 nuovi treni: ma intanto, il Comitato Pendolari Roma Nord il 30 settembre avvierà una manifestazione a Roma, davanti alla sede della Regione per chiedere ulteriori provvedimenti. Il portavoce, Fabrizio Buonanni, afferma che ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Dal fondo complementare alarriva arriva un importante stanziamento per la linea– Civita Castellana –: il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha firmato il decreto che ripartisce i contributi per il potenziamento delle ferrovie regionali: in totale 1,55 miliardi di euro. Alla Regione Lazio andranno 153per l’acquisto di materiale rotabile della-Lido e dellaNord, linee in questi ultimi anni oggetto di diversi disservizi e proteste. Si parla di 27: ma intanto, il Comitato PendolariNord il 30 settembre avvierà una manifestazione a, davanti alla sede della Regione per chiedere ulteriori provvedimenti. Il portavoce, Fabrizio Buonanni, afferma che ...

