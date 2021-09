Dagli usi legali (contro l’alcolismo) a quelli dichiarati dai vip: cos’è la «droga dello stupro» (Di martedì 28 settembre 2021) Le vicende giudiziarie del caso Morisi tornano ad accendere i riflettori sulla «droga dello stupro», termine sotto il quale solitamente finisce il GHB (acido gamma-idrossibutirrico) a volte accompagnato da una sostanza simile, il GBL (gamma-butirrolattone): si tratta di due sostanze psicoattive che possono indurre disinibizione e incapacità di reagire alle violenze. Scoperto per la prima volta dal biologo francese Henry Laborit nel 1960, il GHB è naturalmente presente nel sistema nervoso centrale, Di droga dello stupro si è parlato anche a proposito del sacerdote di Prato, don Francesco Spagnesi (trovato in possesso di cocaina e GBL) e di Ciro Di Maio, in possesso addirittura di un litro di GBL. Quest’ultima sostanza è nota anche come solvente industriale per sverniciare i ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Le vicende giudiziarie del caso Morisi tornano ad accendere i riflettori sulla «», termine sotto il quale solitamente finisce il GHB (acido gamma-idrossibutirrico) a volte accompagnato da una sostanza simile, il GBL (gamma-butirrolattone): si tratta di due sostanze psicoattive che possono indurre disinibizione e incapacità di reagire alle violenze. Scoperto per la prima volta dal biologo francese Henry Laborit nel 1960, il GHB è naturalmente presente nel sistema nervoso centrale, Disi è parlato anche a proposito del sacerdote di Prato, don Francesco Spagnesi (trovato in possesso di cocaina e GBL) e di Ciro Di Maio, in possesso addirittura di un litro di GBL. Quest’ultima sostanza è nota anche come solvente industriale per sverniciare i ...

annamariamoscar : Lucuma, i benefici che non ti aspetti dal più potente dolcificante naturale del mondo, tanto amato dagli INCA - greenMe_it : Lucuma, i benefici che non ti aspetti dal più potente dolcificante naturale del mondo, tanto amato dagli INCA… - SandraCeradini : RT @SPrimogerio: @Luca_15_5 @VRosaenz Lui si adatta ai tuoi usi e costumi. Poi avrai il cane che hai fatto. Dagli amore e riceverai il dopp… - FrancescoLili : superata l'ossessione della CO2, la produzione dell'H2 (grigio, sic!) dagli impianti petroliferi è a costi contenut… - MauroGentileTv : RT @LucaSambucci: Ricercatori cinesi hanno implementato un metodo per proteggere i dataset di immagini dall'uso non autorizzato. Il metodo… -