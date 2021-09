Da Versace a Ermanno Scervino | il recap della Milano Fashion Week

(Di martedì 28 settembre 2021) Laha introdotto tutte le novitàmoda per la Primavera/Estate 2022, concedendo uno spazio alla nostalgia, alla body positivity e all’inedita collaborazione (o meglio fusione) fra due case di alta moda. Svoltasi da martedì 21 a lunedì 27 settembre, la settimanamoda in quel diha riacceso gli animi. Tornati a sfilare, i grandi marchi, nella maggior parte dei casi, in presenza. E, mentre il mirinomoda si è già spostato verso Parigi per un’altra settimana di sfilate e passerelle, noi vogliamo invece raggruppare i momenti più glamour delle sfilate in quel di, le collezioni Primavera/Estate 2022 Con, ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Versace Ermanno

Il Sole 24 ORE

In suede, come quella diScervino , o in pelle per Ports 1961. O ancora, in denim patchwork ... come; o le décolleté affilate come DROMe , da abbinare alla mini skirt aderente, la più ...LA FIGLIA DI MADONNA IN PASSERELLA -fa il pienone di vip: in passerella sfila l'eterna e ... stavolta, è prima da Moncler con maxi felpa fucsia (e basta) e poi nel parterre diScervino,...I marchi giovani hanno mostrato a Milano alcune delle sfilate più insolite. Dall'orchestra dal vivo con abiti in crinolina di Act N°1 agli ipnotici effetti di luce di Sunnei, al punk multietnico speri ...A Milano va di scena la moda in real life. Parte oggi e durerà fino a lunedì 27 settembre la nuova edizione della fashion week dedicata alle collezioni femminili primavera/estate 2022, per quanto circ ...