Da Sharm alle Maldive | via alle rotte  Covid free per il turismo extra Ue

(Di martedì 28 settembre 2021) Un’ordinanza del ministro della Salute istituisce in via sperimentale e con precisi protocolli di sicurezza i collegamenti con meteUe come Aruba, Seychelles, Repubblica Dominicana eEl Sheikh e Marsa Alam in Egitto

Da Sharm alle Maldive, via alle rotte Covid free per il turismo

... Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto limitatamentearee diEl Sheikh e Marsa Alam. Per poter volare nei corridoi Covid - free, sottolinea l'ordinanza, bisogna ...Tali mete sono: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto limitatamentezone turistiche diEl Sheikh e Marsa Alam.Se è vero che l'estate 2021 ha segnato la ripartenza del turismo in Italia e in Europa, è altrettanto vero che molte mete extra Area Schengen (quelle inserite nella ...28 SET - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, corridoi turistici Covid-free per mete turistich ...