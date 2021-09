Da Alitalia a Ita, ovvero dal mondo protetto al mercato reale (Di martedì 28 settembre 2021) Una difesa a oltranza di diritti acquisiti per trasferirli dalla vecchia alla nuova compagnia, questo si sta cercando di fare nei confronti di Ita. Dimenticando un fatto importante: che la compagnia non è più Alitalia e quindi che tutti gli aspetti operativi, come quelli amministrativi, ripartono ex novo. Compresi appunto gli stipendi. In realtà non è un tentativo di fare un margine più alto nei guadagni, ma di avere l'umiltà di ricominciare sperando che il modello di business stabilito abbia successo. Vero è che in Alitalia il costo del personale non era, in percentuale sul bilancio, superiore a quello di altri vettori, e che a causare le voragini di bilancio erano ben altri costi e "sistemi", ma tutti i vettori virtuosi presentano ben altri numeri in termini di volato e di guadagni. Sia chiaro, perdere il lavoro, specialmente dopo decenni, è un ... Leggi su panorama (Di martedì 28 settembre 2021) Una difesa a oltranza di diritti acquisiti per trasferirli dalla vecchia alla nuova compagnia, questo si sta cercando di fare nei confronti di Ita. Dimenticando un fatto importante: che la compagnia non è piùe quindi che tutti gli aspetti operativi, come quelli amministrativi, ripartono ex novo. Compresi appunto gli stipendi. In realtà non è un tentativo di fare un margine più alto nei guadagni, ma di avere l'umiltà di ricominciare sperando che il modello di business stabilito abbia successo. Vero è che inil costo del personale non era, in percentuale sul bilancio, superiore a quello di altri vettori, e che a causare le voragini di bilancio erano ben altri costi e "sistemi", ma tutti i vettori virtuosi presentano ben altri numeri in termini di volato e di guadagni. Sia chiaro, perdere il lavoro, specialmente dopo decenni, è un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Corteo dei lavoratori di Alitalia in centro a Roma, per protestare contro le scelte di Ita. Un centinaio di lavorat… - 34_liss : RT @rtl1025: ??? 'La trattativa per #Alitalia la conduce #Ita, la norma sugli ammortizzatori sociali è pronta e la sottoporremo all'incontro… - the_dragos : RT @AndreaGiuricin: Risegnalo che anche gli ex dipendenti di #AirItaly o #Norwegian e tutte le altre compagnie in crisi hanno lo stesso dir… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Prolungare la cassa integrazione per i lavoratori #Alitalia per più di un anno, legandone la durata al piano industriale di… - rtl1025 : ?? Prolungare la cassa integrazione per i lavoratori #Alitalia per più di un anno, legandone la durata al piano indu… -