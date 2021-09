Cristiano Ronaldo detta la sua dieta al Manchester, ma i suoi compagni non ci stanno (Di martedì 28 settembre 2021) Un'alimentazione sana è uno dei pilastri dello stile di vita di Cristiano Ronaldo, che è molto attento - come rivelato recentemente dal suo personal chef - al bilanciamento nutrizionale dei cibi. In particolare CR7 ama i cibi iperproteici (pesce, pollo, vitello, uova) per mantenere i muscoli tonici, beve molta acqua, evita gli zuccheri e predilige i cereali integrali, la verdura, l'avocado e l'olio di cocco. I consigli (non graditi) di Cristiano Ronaldo Ora The Sun riferisce, citando fonti «interne» al Manchester United, dove CR7 è tornato da poco ma ha già realizzato quattro gol in tre partite, che i suoi piatti preferiti sarebbero il polpo e il bacalhau, il baccalà, un piatto tradizionale della cucina portoghese cucinato assieme alle uova. Pare, tra l'altro, che ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 settembre 2021) Un'alimentazione sana è uno dei pilastri dello stile di vita di, che è molto attento - come rivelato recentemente dal suo personal chef - al bilanciamento nutrizionale dei cibi. In particolare CR7 ama i cibi iperproteici (pesce, pollo, vitello, uova) per mantenere i muscoli tonici, beve molta acqua, evita gli zuccheri e predilige i cereali integrali, la verdura, l'avocado e l'olio di cocco. I consigli (non graditi) diOra The Sun riferisce, citando fonti «interne» alUnited, dove CR7 è tornato da poco ma ha già realizzato quattro gol in tre partite, che ipiatti preferiti sarebbero il polpo e il bacalhau, il baccalà, un piatto tradizionale della cucina portoghese cucinato assieme alle uova. Pare, tra l'altro, che ...

