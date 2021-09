Covid, vaccino Johnson & Johnson: raccomandato l'uso preferenziale agli over 60 (Di martedì 28 settembre 2021) Il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA, si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 settembre 2021) Ilanti-è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA, si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore...

Advertising

SalernoSal : Nel 2020 sono saltati 400 mila interventi a causa Covid. Per far funzionare gli ospedali serve limitare la pandemia… - TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - Corriere : Covid, il presidente Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv - silvanadimuro : RT @FmMosca: A cosa cazzo è servito o serve il vaccino? Ora lanciano pure la LORO CURA, ovviamente #sperimentale… ???????? Pfizer, una pillola… - EmMicucci : RT @Cartabellotta: Il #vaccino #Covid_19 è sperimentale? NO Per chi non ritiene sufficienti le motivazioni scientifiche legga la sentenza 2… -