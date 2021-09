(Di martedì 28 settembre 2021) Nonostante i risultati positivi della fase 1-2 della sperimentazione del suoa Rna messaggero,ha deciso che lanon ci sarà. Oggi l’azienda ha annunciato i dati ma ha anche fatto sapere – riportano i media francesi – che lo sviluppo delarriverebbe troppo tardi. Inoltre la società francese sta anche lavorando ad un altro, più tradizionale rispetto alla tecnologia a, in collaborazione con Gsk che potrebbe arrivare invece a fine anno previo via libera delle autorità regolatorie. In una nota l’azienda spiegava che “i dati iniziali della fase 1-2 delhanno mostrato, due settimane dopo una seconda iniezione, una sieroconversione anticorpale neutralizzante nel 91%-100% dei partecipanti allo ...

MediasetTgcom24 : Covid, la società francese Sanofi blocca la produzione del vaccino a Rna #sanofi - veronica_garbin : RT @GiovaQuez: Sanofi abbandona il proprio vaccino mRNA visto il ruolo dominante di Pfizer e Moderna. Ulteriore indizio di problema carenze… - SkyTG24 : Covid, Sanofi blocca sperimentazione su vaccino a Rna messaggero - italiaserait : Covid, Sanofi blocca produzione vaccino a mRna - fisco24_info : Covid, Sanofi blocca produzione vaccino a mRna: Nonostante i dati positivi, l'azienda ritiene che il prodotto arriv…

Il gruppo farmaceutico franceseha annunciato risultati positivi nel trial di Fase I/II per candidato vaccino- 19 basato su mRNA che sta sviluppando con Translate Bio (azienda di cui ha completato l'acquisizione di ......stato osservato alcun problema di sicurezza e il profilo di tollerabilita' e' paragonabile a quello di altri vaccini- 19 a mRna non modificati. Ulteriori dati di questo primo studio di...Nonostante i risultati positivi della fase 1-2 della sperimentazione del suo vaccino a Rna messaggero, Sanofi ha deciso che la produzione non ci sarà. Oggi l’azienda ha annunciato i dati ma ha anche f ...Sanofi non passerà alla fase 3 dei test per il suo vaccino a Rna messaggero contro il Covid-19, l'ultimo passo prima della commercializzazione, ma continuerà a sviluppare l'altro siero contro il virus ...