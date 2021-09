Covid: Salvini, 'viviamo periodo cupo, tutti hanno diritto a esprimere le proprie idee' (Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Per il leader della Lega Matteo Salvini "stiamo vivendo un periodo cupo" a causa del Covid. "La violenza - dice a Telelombardia - non è mai giustificabile per giustificare nessuna idea, però il diritto a manifestare la propria idea è di tutti, di studenti, insegnanti, di poliziotti, e pensionati. Il diritto al libero pensiero è per tutti. Stiamo vivendo un periodo cupo". Secondo Salvini, "c'è un pensiero unico dalla mattina alla sera per cui se avanzi una domanda e una richiesta allora sei un delinquente e un no vax. Io ho le mie due dosi ma sui bambini nessuno mi convincerà mai che bisogna obbligarli a vaccinarsi quando altri Paesi non lo fanno. Sulla salute non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Per il leader della Lega Matteo"stiamo vivendo un" a causa del. "La violenza - dice a Telelombardia - non è mai giustificabile per giustificare nessuna idea, però ila manifestare la propria idea è di, di studenti, insegnanti, di poliziotti, e pensionati. Ilal libero pensiero è per. Stiamo vivendo un". Secondo, "c'è un pensiero unico dalla mattina alla sera per cui se avanzi una domanda e una richiesta allora sei un delinquente e un no vax. Io ho le mie due dosi ma sui bambini nessuno mi convincerà mai che bisogna obbligarli a vaccinarsi quando altri Paesi non lo fanno. Sulla salute non si ...

