**Covid: Salvini, 'aprire tutto al massimo della capienza, che senso ha 75%'** (Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Bisogna aprire tutte le attività. I teatri al 75%? Ma perché? Perché all'80%? Che senso scientifico ha? All'estero sono aperti al massimo della capienza, non ha senso limitare l'accesso con il green pass". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a Telelombardia. "Apriamoli tutti al massimo della capienza. Che ragionamento scientifico è 75% se il green pass ci tutela?". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Bisognatutte le attività. I teatri al 75%? Ma perché? Perché all'80%? Chescientifico ha? All'estero sono aperti al, non halimitare l'accesso con il green pass". Lo dice Matteo, leaderLega, a Telelombardia. "Apriamoli tutti al. Che ragionamento scientifico è 75% se il green pass ci tutela?".

