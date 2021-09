Covid, quasi il 78% degli over 12 ha completato il ciclo vaccinale (Di martedì 28 settembre 2021) commenta E' salito a 84.208.480 il totale delle somministrazioni di vaccini anti Covid in Italia. Lo riporta il report aggiornato del governo. In particolare, sono 44.958.914 le persone vaccinate con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021) commenta E' salito a 84.208.480 il totale delle somministrazioni di vaccini antiin Italia. Lo riporta il report aggiornato del gno. In particolare, sono 44.958.914 le persone vaccinate con ...

