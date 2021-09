Covid oggi Sardegna | 49 contagi e 1 morto | bollettino 28 settembre

(Di martedì 28 settembre 2021) Sono 49 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 28. Registrato inoltre un altro, si tratta di un 80enne della Città Metropolitana di Cagliari. 2.433 le persone testate e 4.121 tamponi processati tra molecolari e antigenici. In calo i ricoveri, 140 (-3) in area medica, 14 (-1) in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 2.194 persone (196 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Italia Sera.

