Covid oggi Italia, 2.985 contagi e 65 morti: bollettino 28 settembre (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Sono 2.985 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 65 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 338.425 tamponi con un tasso positività allo 0,9%. Sono 459 le terapie intensive occupate, 29 in meno da ieri. Sono 3.418 i ricoverati, 69 in meno nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza ci sono stati 130.807 morti. I guariti sono stati 4.435.370, 5.105 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 98.872 positivi, 2.208 in meno di ieri. I DATI DELLE REGIONI LOMBARDIA - Sono 345 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Sono 2.985 ida Coronavirus in, 282021, secondo numeri e datideldi ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 65. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 338.425 tamponi con un tasso positività allo 0,9%. Sono 459 le terapie intensive occupate, 29 in meno da ieri. Sono 3.418 i ricoverati, 69 in meno nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza ci sono stati 130.807. I guariti sono stati 4.435.370, 5.105 nelle ultime 24 ore. Adinci sono 98.872 positivi, 2.208 in meno di ieri. I DATI DELLE REGIONI LOMBARDIA - Sono 345 i nuovida coronavirus in Lombardia secondo il ...

