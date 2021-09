Covid oggi Germania, 4.071 contagi e 101 morti: bollettino (Di martedì 28 settembre 2021) Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Germania 4.071 nuovi contagi di Covid-19 e 101 morti. Secondo i i dati dell’Istituto Koch, il tasso di incidenza nell’arco di sette giorni si attesta oggi a 60,2 contagi ogni 100mila abitanti, contro i 61,7 di ieri e i 68,5 di una settima fa, nell’ambito di un trend in discesa che va avanti da due settimane. Il tasso di ospedalizzazione su sette giorni è oggi di 1,54 ricoverati per 100mila abitanti. Durante il picco di Natale era arrivato a 15,5. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Nelle ultime 24 ore si sono registrati in4.071 nuovidi-19 e 101. Secondo i i dati dell’Istituto Koch, il tasso di incidenza nell’arco di sette giorni si attestaa 60,2ogni 100mila abitanti, contro i 61,7 di ieri e i 68,5 di una settima fa, nell’ambito di un trend in discesa che va avanti da due settimane. Il tasso di ospedalizzazione su sette giorni èdi 1,54 ricoverati per 100mila abitanti. Durante il picco di Natale era arrivato a 15,5. L'articolo proviene da Italia Sera.

