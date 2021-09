Covid oggi Fvg, 51 contagi e un morto: bollettino 28 settembre (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 51 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 28 settembre. Si registra inoltre un altro morto: si tratta di un uomo di 94 anni di Palazzolo Dello Stella. 4.031 i tamponi molecolari effettuati grazie ai quali sono stati rilevati 40 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,99%. Sono inoltre 6.787 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,16%). Scendono a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti rimangono 41. I decessi complessivamente ammontano a 3.818, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.023 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.643, i clinicamente guariti 68, mentre le ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 51 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 28. Si registra inoltre un altro: si tratta di un uomo di 94 anni di Palazzolo Dello Stella. 4.031 i tamponi molecolari effettuati grazie ai quali sono stati rilevati 40 nuovicon una percentuale di positività dello 0,99%. Sono inoltre 6.787 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,16%). Scendono a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti rimangono 41. I decessi complessivamente ammontano a 3.818, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.023 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.643, i clinicamente guariti 68, mentre le ...

