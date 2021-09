Covid oggi Francia | 60 morti in un giorno

(Di martedì 28 settembre 2021) Continua a scendere il numero delle vittime pere la pressione sugli ospedali in. Nelle ultime 24 ore 60 persone sono morte a causa del Coronavirus, secondo quanto riferito dalla Sanità pubblica francese. Al momento i pazienti contagiati in ospedale sono 7.801, 304 dei quali ricoverati nelle ultime 24 ore. Lunedì erano 7.980. Attualmente sono 1.524 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il totale delle persone attualmente positive in provincia di Asti scende a 191 (per il dettaglio della situazione dei singoli comuni clicca qui per la mappa dei contagi della Regione Piemonte —->>>> h ...Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 192 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 77 dopo test antigenico), pari allo 0.8% di 23.564 tamponi eseguiti, di cui ...