Covid oggi Francia, 60 morti in un giorno (Di martedì 28 settembre 2021) Continua a scendere il numero delle vittime per Covid e la pressione sugli ospedali in Francia. Nelle ultime 24 ore 60 persone sono morte a causa del Coronavirus, secondo quanto riferito dalla Sanità pubblica francese. Al momento i pazienti contagiati in ospedale sono 7.801, 304 dei quali ricoverati nelle ultime 24 ore. Lunedì erano 7.980. Attualmente sono 1.524 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Continua a scendere il numero delle vittime pere la pressione sugli ospedali in. Nelle ultime 24 ore 60 persone sono morte a causa del Coronavirus, secondo quanto riferito dalla Sanità pubblica francese. Al momento i pazienti contagiati in ospedale sono 7.801, 304 dei quali ricoverati nelle ultime 24 ore. Lunedì erano 7.980. Attualmente sono 1.524 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - Adnkronos : #Covid, Sileri: 'Si arriverà a togliere la #quarantena ai vaccinati'. - Adnkronos : #Covid oggi #Russia, 852 morti in un giorno: mai così tanti da inizio pandemia. - anna30048679 : RT @bluewizardofs: Grazie a Mario Giordano oggi i pazienti covid possono essere curati anche con l'anakinra, e non grazie a speranza! Ennes… - gm65_hertz : RT @bluewizardofs: Grazie a Mario Giordano oggi i pazienti covid possono essere curati anche con l'anakinra, e non grazie a speranza! Ennes… -