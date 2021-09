Covid oggi Basilicata, 32 contagi e 1 morto: bollettino 28 settembre (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 32 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 28 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Eseguiti 795 tamponi molecolari. Si registra un decesso, una persona ricoverata in terapia intensiva all’ospedale San Carlo di Potenza, non vaccinata stando al bollettino della task force. I lucani guariti o negativizzati sono 32. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 41 di cui 2 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.157 (-2). Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.010 somministrazioni ieri. Finora 420.026 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,9 per cento) mentre 373.979 hanno completato il ciclo vaccinale (67,6 per cento), per un ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 32 ida coronavirus in, 282021, secondo numeri e datideldella regione. Eseguiti 795 tamponi molecolari. Si registra un decesso, una persona ricoverata in terapia intensiva all’ospedale San Carlo di Potenza, non vaccinata stando aldella task force. I lucani guariti o negativizzati sono 32. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 41 di cui 2 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti insono in tutto 1.157 (-2). Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.010 somministrazioni ieri. Finora 420.026 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,9 per cento) mentre 373.979 hanno completato il ciclo vaccinale (67,6 per cento), per un ...

