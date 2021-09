Covid, nelle Marche 61 nuovi positivi: nessuna provincia a zero, ma l'incidenza scende ancora/ La progressione del contagio (Di martedì 28 settembre 2021) ANCONA - Crescono i nuovi positivi nelle Marche , ma non poteva essere altrimenti dopo i dati del lunedì calibrati sui pochi tamponi analizzati domenica. Il Gores oggi, martedì 28 settembre, ha ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 settembre 2021) ANCONA - Crescono i, ma non poteva essere altrimenti dopo i dati del lunedì calibrati sui pochi tamponi analizzati domenica. Il Gores oggi, martedì 28 settembre, ha ...

Advertising

Corriere : Usa, meno focolai di Covid nelle scuole con obbligo di mascherina - Agenzia_Ansa : Nelle Pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre si torna a lavorare in presenza, nel rispetto delle misure anti Covi… - sole24ore : ?? Scossa sui vaccini: la corsa al Green pass fa volare le prenotazioni nelle Regioni: - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 852 morti per coronavirus, stabilendo così un nuovo record dall'inizio della… - Agenzia_Ansa : La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 852 morti per coronavirus, stabilendo così un nuovo record dall'inizio… -