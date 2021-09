Covid, nelle Marche 61 nuovi positivi: nessuna provincia a zero, ma l'incidenza scende ancora. Cinque morti in 24 ore/ La progressione del ... (Di martedì 28 settembre 2021) ANCONA - Inicenza e contagi giù, ma anche 5 morti in un giorno: è la prova che non è ancora tempo di abbassare la guardia nella lotta al coronavirus. Crescono i nuovi positivi nelle Marche , ma non ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 settembre 2021) ANCONA - Inicenza e contagi giù, ma anche 5in un giorno: è la prova che non ètempo di abbassare la guardia nella lotta al coronavirus. Crescono i, ma non ...

