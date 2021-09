Covid Lombardia, bollettino 28 settembre: 6 morti e 345 nuovi positivi (111 Milano), calano i ricoveri in terapia intensiva (Di martedì 28 settembre 2021) Covid in Lombardia , il bollettino di martedì 28 settembre della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 345 su 63.638 tamponi (tasso di positività dello 0,5%), mentre i morti ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021)in, ildi martedì 28della Regione. Iregistrati nelle ultime 24 ore sono 345 su 63.638 tamponi (tasso dità dello 0,5%), mentre i...

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6). A fronte di 63.638 tamponi effettuati, sono 345 i n… - MediasetTgcom24 : Covid, No vax muore nel Pavese: aveva cercato di curarsi in casa #pavia - Corriere : No vax muore di Covid a 56 anni: aveva tentato di curarsi a casa - infoitinterno : Bollettino covid, 345 nuovi positivi in Lombardia. Sei morti in 24 ore - AleRepossi : #Covid19: sono 28 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione… -