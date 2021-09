Covid, le notizie. Bollettino: 2.985 nuovi casi e 65 morti. Tasso positività a 0,9% (Di mercoledì 29 settembre 2021) Calano le terapie intensive (-29) e i ricoveri ordinari (-69). In Italia gli attualmente positivi scendono sotto i 100mila. Al via le terze dosi di vaccini per over 80, Rsa e sanitari. Speranza ha firmato un'ordinanza che istituisce in via sperimentale corridoi turistici Covid-free per mete extra Ue. Dopo il parere del Cts, il governo deve ora definire tempi e modi dell'aumento capienze per gli eventi sportivi e dello spettacolo. Il Cdm pronto a prorogare i termini per fare domanda dell'assegno unico Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 settembre 2021) Calano le terapie intensive (-29) e i ricoveri ordinari (-69). In Italia gli attualmente positivi scendono sotto i 100mila. Al via le terze dosi di vaccini per over 80, Rsa e sanitari. Speranza ha firmato un'ordinanza che istituisce in via sperimentale corridoi turistici-free per mete extra Ue. Dopo il parere del Cts, il governo deve ora definire tempi e modi dell'aumento capienze per gli eventi sportivi e dello spettacolo. Il Cdm pronto a prorogare i termini per fare domanda dell'assegno unico

