Covid, le notizie. Bollettino: 2.985 nuovi casi e 65 morti. Tasso positività 0,9%. LIVE (Di martedì 28 settembre 2021) Vaccini, al via da oggi le terze dosi per anziani, rsa e sanitari. Dal Cts sì all'aumento della capienza massima per assistere a sport e spettacoli: negli stadi e nei luoghi all'aperto può salire al 75%, nei palazzetti e al chiuso al 50%; cinema, teatri e sale concerti al 100% all'aperto, all'80% al chiuso. Salvini: "Riaprire tutto per tutti". Gestori discoteche Emilia-Romagna: "Misura colma, ora proteste" Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 settembre 2021) Vaccini, al via da oggi le terze dosi per anziani, rsa e sanitari. Dal Cts sì all'aumento della capienza massima per assistere a sport e spettacoli: negli stadi e nei luoghi all'aperto può salire al 75%, nei palazzetti e al chiuso al 50%; cinema, teatri e sale concerti al 100% all'aperto, all'80% al chiuso. Salvini: "Riaprire tutto per tutti". Gestori discoteche Emilia-Romagna: "Misura colma, ora proteste"

Agenzia_Ansa : La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 852 morti per coronavirus, stabilendo così un nuovo record dall'inizio… - SkyTG24 : Covid, le notizie. Vaccini, al via da oggi le terze dosi per anziani, rsa e sanitari. LIVE - Agenzia_Ansa : Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, è in isolamento dopo aver avuto un 'contatto stretto' con… - AllertApc : RT @regionepiemonte: Scuole: nel caso di positività riscontrata in una classe, 7 giorni di isolamento per i vaccinati, 10 per i non vacci… - Ansa_ER : Covid: contagi in calo in E-R, ricoveri restano stabili. Si contano due morti, fra cui un uomo di 56 anni a Bologna… -