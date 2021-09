Covid Italia | bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Ildatidi oggi, lunedì 27 settembre 2021, cone news della- regione per regione - su, ricoveri, morti. Dati e notizie da Lombardia e Emilia Romagna, Campania e Lazio, Puglia e Toscana. Solo la Sicilia in zona gialla, con regole diverse per arginare i. Inellee nelle città: da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Sono 227 i nuovida coronavirus in Sicilia secondo ildi oggi, 27 settembre. Registrati inoltre altri 7 morti. 12.277 i tamponi processati, gli attuali positivi scendono a quota 16.833. In un solo giorno i guariti sono stati 390, 6.792 i decessi dall'inizio ...