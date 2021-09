Covid Italia | bollettino oggi martedì 28 settembre | 2 985 casi e 65 morti | tasso di positività a 0 | 9% Ricoveri in calo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

'Per le norme?' Ho chiesto allibita. 'NO, è a petto nudo, o si mette qualcosa sopra o non entra' ', scrive la donna . ' Diletta ha cominciato a farsi le proprie ragioni, sentiva i suoi diritti ...La pandemia in. Tutti i dati aggiornati die mondo I dati sulin. Oggi si registrano 2.985 nuovi casi con 338.425 tamponi, tasso di positività allo 0,9%, e 65 morti. Ieri 1.772 casi con 124.077 tamponi (tasso a 1,4%) e 45 morti. In calo gli ...I nuovi positivi sono 2.985, in calo le terapie intensive (-29). L'incidenza allo 0.88%, mai così basso dal 13 luglio ...Più casi (ma con quasi il doppio dei tamponi processati) e soprattutto i ricoveri in ospedale che dopo molte settimane scendono sotto quota 600. Sono questi i dati più significati del bollettino covid ...