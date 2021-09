Covid, in Sicilia 553 nuovi casi ma calano ancora i ricoveri (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Significativa crescita dei casi Covid in Sicilia. I nuovi positivi – secondo la lettura dei dati forniti dal ministero della Salute – sono 553, più del doppio rispetto ai 227 di ieri, a fronte però di un numero decisamente superiore di tamponi processati, 20.351 e che determina un tasso di positività che Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Significativa crescita deiin. Ipositivi – secondo la lettura dei dati forniti dal ministero della Salute – sono 553, più del doppio rispetto ai 227 di ieri, a fronte però di un numero decisamente superiore di tamponi processati, 20.351 e che determina un tasso di positività che

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, in Sicilia 553 nuovi casi ma calano ancora i ricoveri - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, in Sicilia 553 nuovi casi ma calano ancora i ricoveri - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Significativa crescita dei casi Covid in Sicilia. I nuovi positivi – secondo la lettura dei dati… - messina_oggi : Covid, in Sicilia 553 nuovi casi ma calano ancora i ricoveriROMA (ITALPRESS) – Significativa crescita dei casi Covi… - Italpress : Covid, in Sicilia 553 nuovi casi ma calano ancora i ricoveri -