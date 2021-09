Covid, in Russia nuovo record di morti. In India dopo sette mesi calano i contagi, l’Argentina riapre ai turisti da Brasile e Cile (Di martedì 28 settembre 2021) Ormai da oltre due mesi in Russia il Covid continua a uccidere sempre più persone. E ogni settimana si segna un nuovo record di vittime. Nelle ultime 24 ore, infatti, nel Paese sono stati registrati 852 decessi, il numero più alto da quando la crisi è iniziata sempre per stare alle cifre ufficiali. A influire così negativamente nel paese che per primo a messo a punto e autorizzato un vaccino, lo Sputnik V che però in Europa non è stato approvato, è la bassa percentuale di popolazione vaccinata (anche era stato deciso l’obbligo vaccinale per chi lavora nei servizi pubblici in alcune regioni), poche contromisure, bassa informazione. I dati diffusi dalle autorità certificano 41 milioni di immunizzazioni complete, a doppia dose, e 47 milioni con una sola dose. Non sufficienti per una popolazione di circa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Ormai da oltre dueinilcontinua a uccidere sempre più persone. E ogni settimana si segna undi vittime. Nelle ultime 24 ore, infatti, nel Paese sono stati registrati 852 decessi, il numero più alto da quando la crisi è iniziata sempre per stare alle cifre ufficiali. A influire così negativamente nel paese che per primo a messo a punto e autorizzato un vaccino, lo Sputnik V che però in Europa non è stato approvato, è la bassa percentuale di popolazione vaccinata (anche era stato deciso l’obbligo vaccinale per chi lavora nei servizi pubblici in alcune regioni), poche contromisure, bassa informazione. I dati diffusi dalle autorità certificano 41 milioni di immunizzazioni complete, a doppia dose, e 47 milioni con una sola dose. Non sufficienti per una popolazione di circa ...

