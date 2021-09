COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 435 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 6 persone: – 1, residente nel comune di Avella; – 1, residente nel comune di Montefredane; – 1, residente nel comune di Pietradefusi; – 1, residente nel comune di Roccabascerana; – 2, residenti nel comune di Rotondi. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 435 tamponi effettuati sono risultate positive al6 persone: – 1, residente nel comune di Avella; – 1, residente nel comune di Montefredane; – 1, residente nel comune di Pietradefusi; – 1, residente nel comune di Roccabascerana; – 2, residenti nel comune di Rotondi. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid, le notizie. Vaccini, al via da oggi le terze dosi per anziani, rsa e sanitari. LIVE - ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia regione per regione - fisco24_info : Covid oggi Italia, 2.985 contagi e 65 morti: bollettino 28 settembre: Numeri del Coronavirus in Italia, regione per… - infoitinterno : Covid oggi Emilia Romagna, il bollettino del 28 settembre 2021. Dati e contagi -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino Covid, da ieri 2.985 nuovi casi. 65 decessi Sono 2.985 i nuovi casi di covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 65 i decessi. Da inizio pandemia i morti sono stati 130.807. 338.425 i tamponi processati con un ...

Covid Campania: tutti i dati di oggi 28 settembre Puntuale come ogni giorno da mesi, l'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino relativo ai nuovi contagi da Covid - 19. Oggi si contano 22 nuovi positivi e sono stati processati 18.799 test. Nella giornata di oggi, purtroppo, si contano 3 decessi in Campania. Agerola ...

Covid oggi Italia: contagi Coronavirus del 28 settembre. Bollettino e dati nelle regioni QUOTIDIANO NAZIONALE Covid, il bollettino del 28 settembre: in Sicilia 533 nuovi casi, 13 morti ma i ricoveri scendono ancora Sono 2.985 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono questi i dati più significati del bollettino covid per la Sicilia del 28 settembre ...

Covid 19 in provincia di Catania, sono 306 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore Sono 553 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.351 tamponi processati e l’indice di positività è salito al 2,7% (ieri era 1,8%). È quanto emerge dal bollettino del ministero ...

Sono 2.985 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore secondo ilquotidiano del ministero della Salute. 65 i decessi. Da inizio pandemia i morti sono stati 130.807. 338.425 i tamponi processati con un ...Puntuale come ogni giorno da mesi, l'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato ilrelativo ai nuovi contagi da- 19. Oggi si contano 22 nuovi positivi e sono stati processati 18.799 test. Nella giornata di oggi, purtroppo, si contano 3 decessi in Campania. Agerola ...Sono 2.985 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono questi i dati più significati del bollettino covid per la Sicilia del 28 settembre ...Sono 553 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.351 tamponi processati e l’indice di positività è salito al 2,7% (ieri era 1,8%). È quanto emerge dal bollettino del ministero ...