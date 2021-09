Covid, gli Usa non aprono ai vaccinati con lo Sputnik (Di martedì 28 settembre 2021) Gli Stati Uniti per ora non aprono le frontiere a chi è stato vaccinato con lo Sputnik. L'annuncio della scorsa settimana, con cui gli Usa hanno deciso di riammettere i viaggiatori da moltissimi Paesi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021) Gli Stati Uniti per ora nonle frontiere a chi è stato vaccinato con lo. L'annuncio della scorsa settimana, con cui gli Usa hanno deciso di riammettere i viaggiatori da moltissimi Paesi ...

Advertising

RegLiguria : Dalle 12 di venerdì 1 ottobre in #Liguria gli over 80 potranno prenotare la dose addizionale di vaccino anti #Covid… - ladyonorato : “Le draconiane leggi vaccinali italiane sono incredibilmente popolari”… sì, per gli inglesi siamo un popolo di pec… - NicolaPorro : La dichiarazione bomba che sta facendo discutere gli scienziati ?? - mazzolenigiova1 : RT @Luna34231417: Anche mio figlio covid a novembre Hanno fatto entrambe le dosi. Ma lo volete fare almeno un caxxo di sierologico per con… - tuttologo2000 : RT @TenebraeEt: Pfizer testa una pillola ( il pillolone magico) per ridurre gli effetti del Covid. Ma non hanno 'vaccinato' il mondo inter… -