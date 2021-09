Covid, elezioni amministrative in sicurezza con l’Ats Bergamo (Di martedì 28 settembre 2021) l’Ats affianca i 38 comuni interessati dalle elezioni per l’organizzazione dei seggi, del voto domiciliare e per i soggetti in quarantena. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 28 settembre 2021)affianca i 38 comuni interessati dalleper l’organizzazione dei seggi, del voto domiciliare e per i soggetti in quarantena.

Advertising

tonymeola : RT @AndreaVenanzoni: 'Non sento più gli odori' 'Ha il covid?' 'No, mi sono turato il naso per le elezioni' - amiatanews : ASL Toscana SE. Elezioni amministrative e suppletive: indicazioni per il voto a domicilio di cittadini in quaranten… - infoitinterno : Il Green Pass non serve per votare alle elezioni comunali: tutte le regole anti Covid - Andrea02021955 : RT @AndreaVenanzoni: 'Non sento più gli odori' 'Ha il covid?' 'No, mi sono turato il naso per le elezioni' - gazzettaparma : Elezioni del 3-4 ottobre, chi ha impedimenti fisici o è in quarantena covid-19 può votare da casa. Ecco come -