Covid: Cts, con green pass stadi al 75%, teatri e cinema 100% all'aperto e 80% al chiuso (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Con il green pass, la capienza degli stadi può essere portata al 75%, mentre per teatri, cinema e sale concerti al 100% se all'aperto e all'80% se al chiuso. E' l'indicazione data dal Cts, che ieri ha esaminato le tematiche relative ai quesiti posti rispettivamente dal Ministro dei Beni e delle Attività culturali e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, in particolare rispetto alle manifestazioni sportive e attività dello spettacolo. Per le manifestazioni sportive, si legge in una nota del portavoce Silvio Brusaferro, il Cts ritiene si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Con il, la capienza deglipuò essere portata al 75%, mentre pere sale concerti alse all'e all'80% se al. E' l'indicazione data dal Cts, che ieri ha esaminato le tematiche relative ai quesiti posti rispettivamente dal Ministro dei Beni e delle Attività culturali e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, in particolare rispetto alle manifestazioni sportive e attività dello spettacolo. Per le manifestazioni sportive, si legge in una nota del portavoce Silvio Brusaferro, il Cts ritiene si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite diagli ...

