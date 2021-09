Covid, Costa: “Nella scuola si può arrivare a una riduzione della quarantena per positivi da 7 a 5 giorni” (Di martedì 28 settembre 2021) "Nella scuola si può arrivare a una riduzione della quarantena per la positività al Covid da 7 a 5 giorni, o anche a meno". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo a Timeline su SkyTG24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) "si puòa unaper latà alda 7 a 5, o anche a meno". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, intervenendo a Timeline su SkyTG24. L'articolo .

