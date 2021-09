Covid | bollettino Italia e Lombardia | oggi 28 settembre 2 985 contagi e 65 decessi

Advertising

SkyTG24 : Covid Piemonte, il bollettino: 192 casi su 23.564 tamponi - SkyTG24 : Covid, le notizie. Vaccini, al via da oggi le terze dosi per anziani, rsa e sanitari. LIVE - ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - CosenzaChannel : Nel bollettino della Regione #Calabria si contano 'solo' 97 nuovi casi di #Coronavirus. Ci sono 2 morti, mentre i g… - infoitinterno : Covid oggi Italia, 2.985 contagi e 65 morti: bollettino 28 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Anche per questo motivo, oltre che per il, quest'anno non ho organizzato alcun confronto tra ... Le strade si sono trasformate in un far west, come dimostra ildi guerra che siamo ...In Veneto i nuovi positivisalgono rispetto ai 181 di ieri e 376, ma soprattutto segnano un'impennata i decessi, con 10 vittime in sole 24 in Veneto. Lo riferisce ildella Regione. ...Covid in Lombardia, il bollettino di martedì 28 settembre della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 345 su 63.638 tamponi (tasso di ...I totalmente guariti sono 108.643, i clinicamente guariti 68, mentre le persone in isolamento calano a 981. I decessi complessivamente ammontano a 3.818, con la seguente suddivisione territoriale: 822 ...