Covid-19, il bollettino nazionale aggiornato al 28 settembre (Di martedì 28 settembre 2021) Covid-19, ecco i dati del bollettino aggiornato ad oggi 28 settembre Sono 2.985 i contagiati da Covid-19 sul territorio nazionale. Come di consueto, ecco i dati completi del bollettino aggiornato ad oggi 28 settembre. Oltre ai 2.985 casi di positività registrati oggi, sale a 5.105 il numero dei guariti, un netto aumento rispetto alla giornata di ieri. Si contano invece 65 decessi nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive si svuotano di 29 unità, mentre i ricoveri diminuiscono di 69 casi. I dati sono stati ricavati dall'effettuazione di 338.425 tamponi, per cui vi è un tasso di positività pari allo 0,9% nel rapporto test/contagi. Ciò indica un calo dello 0,5% rispetto alla giornata di ieri. Per quanto riguarda la situazione ...

