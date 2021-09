Così Merkel ha cambiato la Germania (e l’Europa). Presentazione del libro di Massimo Nava (Di martedì 28 settembre 2021) Il talento, la forza morale, l’amore per la libertà. Sono questi i tratti chiave del ritratto che Massimo Nava traccia di quella che è stata la figura più potente d’Europa nel suo ultimo libro Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia, edito da Rizzoli. Il volume verrà presentato presso la sede della Rappresentanza in Italia della Commissione europea (in Via IV Novembre, 149 a Roma), in diretta su Formiche.net e sulla pagina Facebook di Formiche. Insieme all’autore, interverranno Emma Bonino, senatrice, Maria Latella, giornalista e Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Modererà la discussione il direttore della rivista Formiche, Flavia Giacobbe. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti: formicheeventi@gmail.com Leggi su formiche (Di martedì 28 settembre 2021) Il talento, la forza morale, l’amore per la libertà. Sono questi i tratti chiave del ritratto chetraccia di quella che è stata la figura più potente d’Europa nel suo ultimoAngela. La donna che hala storia, edito da Rizzoli. Il volume verrà presentato presso la sede della Rappresentanza in Italia della Commissione europea (in Via IV Novembre, 149 a Roma), in diretta su Formiche.net e sulla pagina Facebook di Formiche. Insieme all’autore, interverranno Emma Bonino, senatrice, Maria Latella, giornalista e Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Modererà la discussione il direttore della rivista Formiche, Flavia Giacobbe. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti: formicheeventi@gmail.com

