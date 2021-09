Cos’è il Ttc (Trade and Technology Council) tra Europa e Stati Uniti (Di martedì 28 settembre 2021) Il Trade and Technology Council Eu-Usa si apre ufficialmente con il summit di mercoledì 29 settembre a Pittsburgh, Pennsylvania. L’evento segnerà il primo passo di un’iniziativa dai contorni ancora non definiti ma dal potenziale immenso, presentata il 15 luglio scorso al summit Ue-Usa di Bruxelles dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dal presidente americano Joe Biden. L’idea alla base è la creazione di una piattaforma di dialogo continuo, con degli eventi ciclici per misurarne il progresso, per il coordinamento su una serie di settori-chiave. I fili conduttori sono tecnologia e commercio, ma le sfide che Ue e Usa sono chiamate ad affrontare sono di portata globale, e spaziano dalla concorrenza alla politica estera. La mole di lavoro è tale che la prima riunione servirà soprattutto a definire le sfere d’azione. A ... Leggi su formiche (Di martedì 28 settembre 2021) IlandEu-Usa si apre ufficialmente con il summit di mercoledì 29 settembre a Pittsburgh, Pennsylvania. L’evento segnerà il primo passo di un’iniziativa dai contorni ancora non definiti ma dal potenziale immenso, presentata il 15 luglio scorso al summit Ue-Usa di Bruxelles dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dal presidente americano Joe Biden. L’idea alla base è la creazione di una piattaforma di dialogo continuo, con degli eventi ciclici per misurarne il progresso, per il coordinamento su una serie di settori-chiave. I fili conduttori sono tecnologia e commercio, ma le sfide che Ue e Usa sono chiamate ad affrontare sono di portata globale, e spaziano dalla concorrenza alla politica estera. La mole di lavoro è tale che la prima riunione servirà soprattutto a definire le sfere d’azione. A ...

Advertising

formichenews : Cos’è il #TTC (Trade and Technology Council) tra Ue e Usa Al via la piattaforma di dialogo transatlantico per coor… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è Ttc Biden e Macron cercano la pace. L'Ue spinge per il Ttc Formiche.net