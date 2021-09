Cos’è il metaverso e perché Facebook ci investe 50 milioni di dollari

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 28 settembre 2021) Internet ha aperto le porte a un mondo sempre più codificato nella sua forma virtuale. Dalle reti militari si è passati, nel corso di lunghi decenni, a una visione del tutto nuova. La rete (o il web) ha dato vita a forme di vita parallele rispetto alla realtà fisica. Dapprima con le chat, poi con i social network. Ma questo sembra non bastare. Seguendo questa linea di pensiero, come una pallina che scorre su un piano inclinato, il futuro potrebbe regalare un nuovo contenitore, con reale e virtuale che si fondono dando vita a un nuovo “mondo”. È questa l’idea alla base dell’investimento milionario (si parla, solo per la fase iniziale, di oltre 50di) per la realizzazione del cosiddetto ““, e – ovviamente – il tutto è frutto di un’idea di. LEGGI ANCHE >...