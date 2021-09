Cosa faranno Scholz e Laschet? Lo stallo tedesco letto da Mastrobuoni e Fabbrini

(Di martedì 28 settembre 2021) Il tramonto dell’era di Angela Merkel si apre con diversi punti interrogativi. Il leader dei socialdemocratici Olafha avuto la meglio sull’avversario conservatore di Cdu e Csu. Gli scenari che si aprono in questo momento, in ottica di formare una coalizione a tre, sono diversi. Abbiamo cercato di comprenderli al meglio nel live talk organizzato da Formiche.net – moderato dal direttore Giorgio Rutelli – coinvolgendo la corrispondente di Repubblica da Berlino Toniae il direttore del dipartimento di Scienze Politiche all’Università Luiss Sergio. “In questo momento la situazione è molto calda – così– e la Cdu deve far i conti con il peggior risultato della storia. Tuttavia,non ha intenzione di fare un passo indietro come invece è ...

Advertising

fanpage : #PatrickZaki, abbiamo sentito @RiccardoNoury, portavoce di @amnestyitalia: 'Rinvio abnormemente lungo. A Palazzo Ch… - borghi_claudio : Esempio: volete dire NO alla svendita del Monte Paschi? Al ritorno della Fornero? Al green pass? Alla riforma del c… - carlogubi : 'I dipendenti negli uffici faranno ripartire i consumi nelle città'. L'amministrazione della cosa pubblica finalizz… - FabioOffreda : RT @fanpage: #PatrickZaki, abbiamo sentito @RiccardoNoury, portavoce di @amnestyitalia: 'Rinvio abnormemente lungo. A Palazzo Chigi e alla… - magicaGrmente22 : @GiorgiaMeloni @skybash_ Ricordiamo che da Lampedusa se ne vanno e vengono nelle regioni del Nord oramai invivibili… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa faranno

Startmag Web magazine

Sono convinto che domani i miei ragazzibene interpretando al massimo la gara. Non c'è ...che non deve succedere, perchè si allenano a ritmi alti ed è un piacere vederli allenare tutti e ...... e quindi "fine posti", che riguardano infine coloro che hanno ottenuto i punteggi più bassi in graduatoria e che di conseguenza dovranno prima capiregli studenti che si sono ...È durata solo due minuti la seconda udienza del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna da 20 mesi in carcere in Egitto con l’accusa di “diffusione di notiz ...Gli investigatori si imbattono, dunque, nel nome di Angelo Siino, colui che poi diventerà, su sua stessa ammissione, il 'ministro dei lavori pubblici di Cosa no ...