Cosa ci insegna il risultato dei Verdi in Germania (Di martedì 28 settembre 2021) Fino a pochi mesi fa i Verdi erano, con un imponente 26% nei sondaggi, il partito tedesco favorito per la vittoria alle elezioni politiche che si sono appena concluse. La leader Annalena Baerbock, di conseguenza, sembrava la persona che più probabilmente avrebbe potuto ambire al posto di Angela Merkel, diventando la nuova cancelliera della locomotiva d’Europa – e quindi una delle persone più influenti al mondo. Le cose, però, sono andate diversamente. Quel 26% si è progressivamente ridotto man mano che la data del voto si avvicinava, prima scendendo al 20%, poi al 16%. Il risultato effettivo alle urne, poi, è stato addirittura più basso delle ultime previsioni attestandosi al 14,8%. Anche se oggi vediamo sfumare la possibilità di una Germania governata da un cancelliere del partito ambientalista – che sul New York Times di recente è ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 settembre 2021) Fino a pochi mesi fa ierano, con un imponente 26% nei sondaggi, il partito tedesco favorito per la vittoria alle elezioni politiche che si sono appena concluse. La leader Annalena Baerbock, di conseguenza, sembrava la persona che più probabilmente avrebbe potuto ambire al posto di Angela Merkel, diventando la nuova cancelliera della locomotiva d’Europa – e quindi una delle persone più influenti al mondo. Le cose, però, sono andate diversamente. Quel 26% si è progressivamente ridotto man mano che la data del voto si avvicinava, prima scendendo al 20%, poi al 16%. Ileffettivo alle urne, poi, è stato addirittura più basso delle ultime previsioni attestandosi al 14,8%. Anche se oggi vediamo sfumare la possibilità di unagovernata da un cancelliere del partito ambientalista – che sul New York Times di recente è ...

